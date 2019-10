KLASEMEN Serie A dan Live Streaming Juventus vs Genoa dan Udinese vs AS Roma & Napoli vs Atalanta

KLASEMEN Serie A dan Live Streaming Juventus vs Genoa dan Udinese vs AS Roma & Napoli vs Atalanta

Juventus berpeluang mengambil alih puncak pimpinan Klasemen Serie A jika mampu meraih poin maksimal saat bersua Genoa dalam lanjutan Liga Italia 2019/2020 Pekan 10, Kamis (31/10/2019).

Laga Juventus vs Genoa akan dilangsungkan di markas Juventus, Stadion Allianz, Kota Turin mulai pukul 03.00 WIB.

Terdapat empat pertandingan lainnya akan digelar bersamaan saat kick-off Juventus vs Genoa, termasuk laga Udinese vs AS Roma.

Dua jam sebelumnya akan berlangsung pertandingan tak kalah seru antara Napoli vs Atalanta pada pukul 01.00 WIB.

Laga-laga seru Liga Italia Serie A bisa disaksikan melalui BeIN Sport.

Baca: UPDATE Klasemen Liga 1 - Madura United Pangkas Poin dari Bali United, Tira Persikabo ke Papan Tengah

Namun, anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming atau pantau hasilnya via live score, yang linknya tersedia di bagian akhir berita ini.

Inter Kudeta Juventus

Sebelumnya, Inter Milan berhasil mengkudeta posisi Juventus di puncak Klasemen Liga Italia Serie A usai menghantam tim promosi, Brescia, Selasa (30/10/2019) dini hari.

Tiga poin yang didapat Inter MIlan membuat mereka kini berada di puncak Klasemen Sementara Liga Italia dengan total 25 poin.