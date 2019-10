FAKTA Menarik dan Keseruan Film Terminator: Dark Fate 2019

PONTIANAK - Tengah tayang di bioskop tanah air, filmTerminator: Dark Fate yang kembali disutradarai oleh James Cameron menjadi sekuel langsung dari film Terminator 2 di tahun 1991.

Film ini juga diperankan dengan nama-nama baru, diantaranya adalah Mackenzie Davis yang akan langsung beradu akting dengan sang legenda Linda Hamilton dalam Terminator: Dark Fate.

Penasaran dengan sosok Mackenzie? Berikut beberapa fakta menarik tentang dirinya lho yang dilihat dari Tix.id.

1. Aktif di industri film

Film Terminator: Dark Fate merupakan film Mackenzie selanjutnya setelah ia menjadi peran utama di film drama komedi berjudul Tully yang rilis pada 2018 dimana ia beradu akting dengan Charlize Theron.

Nama Mackenzie Davis sendiri sudah cukup dikenal oleh para pecinta film bergenresci-fi.

Pasalnya aktris asal Kanada ini pernah beradu peran dengan Ryan Gosling dalam Blade Runner 2049.

Ia juga sempat tampil sebagai tokoh utama dalam San Junipero, salah satu episode terbaik Black Mirror.

Selain itu ia juga pernah tampil dalam film Halt and Catch Fire dan What If bersama aktor Adam Driver dan Daniel Radcliffe.