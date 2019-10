DERETAN Penampilan Claudia Emmanuela Santoso di The Voice Jerman, Bikin Merinding hingga Trending

DERETAN Penampilan Claudia Emmanuela Santoso di The Voice Jerman, Bikin Merinding hingga Trending

Claudia Emmanuela Santoso mendadak menjadi sorotan publik setelah penampilannya di ajang pencarian bakat "The Voice of Germany".

Bahkan video penampilan Claudia sejak audisi trending di Youtube.

Sejak penampilannya di The Voice of Germany menjadi satu diantara peserta yang menonjol, Claudia menjadi perbincangan tak hanya di Jerman namun juga di tanah air.

Seperti diketahui Claudia Emmanuela Santoso pelajar 19 tahun asal Cirebon Indonesia.

Gadis berusia 19 tahun saat ini menginspirasi juri dan penonton di "The Voice of Germany".

Bahkan Claudia kini menjadi perbincangan di Jerman atas bakat suara emas yang dimilikinya.

Ia tampil dengan gemilang di tahap blind audition atau 150 besar.

Claudia membawakan lagu "Never Enough" yang merupakan soundtrack dari film musikal The Greatest Showman.

Empat juri di The Voice of Germany memberikan standing ovation atas penampilannya itu.