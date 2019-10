SEDANG LIVE, Streaming Jonatan Christie vs Chen Long - FINAL French Open 2019, Bisa Juara Umum

SEDANG LIVE, Streaming Jonatan Christie vs Chen Long - FINAL French Open 2019, Bisa Juara Umum

FRENCH OPEN - Sedang berlangsung final French Open 2019 di sektor tunggal putra, Minggu (27/10/2019) malam.

Final mempertemukan antara Chen Long (5/China) vs wakil Indonesia, Jonatan Christie (6).

Jika berhasil menang, maka peluang Indonesia untuk mengejar juara umum terbuka.

Baca: HASIL Final French Open 2019 - Praveen Jordan/Melati Juara, Next Jonatan Christie dan Marcus/Kevin

Baca: UPDATE Klasemen Liga 1 - Menang, Bali United Kini Unggul 13 Poin, Barito Putera Stagnan

Berikut hasil dan jadwal lengkap final French Open 2019 Minggu (27/10/2019):

WS - HASIL: An Se Young (Korea Selatan) vs Carolina Marin (Spanyol): 16-21, 21-18, 21-5

XD - HASIL: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (6) VS Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/China): 22-24, 21-16, 21-12

MS - SEDANG LIVE: Chen Long (5/China) vs Jonatan Christie (6)

WD - Kim So Yeong/Kong Hee Yong (8/Korea Selatan) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (5/Korea Selatan)

MD - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)