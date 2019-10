Sedang Berlangsung, Live Streaming Final French Open 2019 - Live TVRI & Badminton Pro TV

Laga seru babak final final French Open 2019 telah dimulai dengan pertandingan dimulai dari nomor tunggal putri, Carolina Marin (Spanyol) vs An Se Young (Korea Selatan).

Pertandingan puncak ini berlangsung, di Stade Pierre De Coubertin, Paris, Minggu (27/10/2019) mulai pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini bisa anda saksikan melalui live streaming atau pantau hasilnya via live score yang tersedia di bagian berita ini.

Usai tunggal wanita, laga yang ditunggu-tunggu akan tersaji yakni sektor ganda campuran Indonesia melawan wakil China.

Laga seru bakal tersaji antara Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/China) vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (6)

Berikut jadwal lengkap final French Open 2019 Minggu (27/10/2019):

WS - Sedang live : Carolina Marin (Spanyol) vs An Se Young (Korea Selatan)

XD - Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/China) vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (6)

MS - Chen Long (5/China) vs Jonatan Christie (6)

WD - Kim So Yeong/Kong Hee Yong (8/Korea Selatan) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (5/Korea Selatan)

MD - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)