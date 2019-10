Berulang Tahun Hari Ini, Peserta The Voice Jerman Claudia Emmanuela Santoso Bikin Netizen Salfok

Sosok gadis bernama Claudia Emmanuela Santoso saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Setelah ia diketahui ia menjadi salah seorang kontestan dalam program acara “The Voice of Germany”.

Claudia merupakan mahasiswi asal Cirebon, Jawa Barat, yang menuntut ilmu di Jerman.

Bukan tanpa alasan, penampilannya yang memukau mampu meluluhkan hati juri hingga penonton yang dibuat merinding dengan suara emasnya.

Hari ini Minggu 27 Oktober, Audi panggilan akrabnya tengah merayakan ulang tahunnya.

Baca: Selamat! Claudia Emmanuela Santoso Melaju Lagi di The Voice Jerman, Pukau Juri hingga Dibuat Nangis

Baca: Claudia Emmanuela Santoso Trending YouTube! Pukau Juri The Voice Jerman, Baim Wong Ikut Terpana

Claudia Emmanuela Santoso saat menampilkan kemampuannya di babak battle The Voice Jerman (Screenshot Youtube)

Diketahui dari akun instagramnya @audi_emmanuela, ia mengunggah pencapaian 100 ribu pengikut di instagram sebagai satu diantara hadiah terindah di momen ulang tahunnya ke-19 tahun.

"Best birthday gift ever! Thankyou so much (emoji) God Bless u,"tulisnya di Instastory, Minggu (27/10/2019).

Postingan Claudia Emmanuela Santoso (Instagram @audi_emmanuela)

Tak hanya itu ia juga mengunggah ucapan dari sahabat-sahabatnya dan fans acara “The Voice of Germany” terutama fanbase Alice Merton dan Mark Forster.

Mahasiswa asal Cirebon, Indonesia, Claudia Emmanuela Santoso baru saja berhasil tampil memukau hingga melaju ke babak selanjutnya di The Voice of Germany.