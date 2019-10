Final Ganda Putra Denmark Open 2019, All Indonesian Final antara Marcus/Kevin kontra Ahsan/Hendra, Minggu (20/10/2019) malam ini.

LIVE STREAMING FINAL Denmark Open 2019 Ganda Putra, Marcus/Kevin Vs Ahsan/Hendra Rebutan Gelar

DENMARK OPEN 2019 - Laga final ajang Denmark Open 2019 kategori ganda putra mempertemukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Ahsan/Hendra) dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Marcus/Kevin).

Pertemuan keduanya membuat laga ini menjadi all Indonesian final di kategori tersebut.

Dengan all Indonesian final ini sebenarnya juga sekaligus memastikan Indonesia meraih gelar juara di kategori ganda putra.

Hanya tinggal menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang di antara keduanya.

Laga ini sendiri disiarkan secara live di stasiun televisi nasional TVRI.

Selain itu, juga dapat disaksikan melalui siaran langsung via kanal live streaming.

(Link kami tampilkan di bawah)

The Minions Vs The Daddies, Senior-Junior Rebutan Gelar

Pertandingan all Indonesian final di ajang Denmark Open 2019 kategori ganda campuran ini membuat dua wakil Indonesia sama-sama saling bersaing dalam merebut gelar juara.