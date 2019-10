Imajinasi Marshanda Mantan Istri Ben Kasyafani Berujung Rasa Takut Reuni Sama Teman-teman SD

Lama tidak diperbincangkan, Marshanda tiba-tiba mengungkap satu hal yang menjadikannya takut dan trauma hingga kini.

Seperti diketahui, nama Marshanda sempat ramai jadi bahan perbincangan Netizen.

Lekat dengan imej polos, Marshanda tiba-tiba saja membuat gempar dengan videonya yang memaki teman SD beberapa tahun lalu.

Baru-baru ini dalam tayangan kanal YouTube Marshed yang dipublikasikan pada, Selasa (15/10/2019), Ibu satu anak itupun memberikan klarifikasinya.

Marshanda mengaku jika kala itu ia hanya sedang mendengarkan lagu kesukaannya milik Spice Girls.

Ia yang kala itu merasa bahagia pun mengekspresikan kegembiraannya dan direkam melalui kamera laptop.

"Ada yang mau dengerin nggak sebenernya gue ngapain? Jadi gue suka sekali sama Spice Girls sejak kecil,"

"Ada salah satu lagu mereka judulnya Who Do You Think You Are itu favourite song gue dari mereka,"

"Gue pasanglah ini lagu, gue lagi on fire, gue lagi seneng hari itu dan lagi seneng aja merekam dari web cam apa namanya yang kamera di laptop itu," terangnya.