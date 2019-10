Jadwal Liga 2 Kamis Jam 15.30 WIB - PSMS vs Persiraja, PSCS vs PSGC, Perserang vs Cilegon United

Pada Hari Kamis, 17 Oktober 2019 mulai pukul 15.30 WIB akan menjadi catatan bersejarah bagi tim-tim Liga 2 Wilayah Barat.

Pada hari tersebut akan dilangsungkan laga pamungkas bagi 12 tim yang sangat menentukan di klasemen akhir Liga 2 Wilayah Barat.

Tak hanya menentukan satu tiket tersisa untuk lolos ke babak delapan besar, namun juga memastikan tim-tim yang bakal terdegradasi ke Liga 3 musim depan.

Sebanyak enam pertandingan akan tersaji, yang tiga laga di antaranya memperebutkan tiket terakhir untuk mengikuti babak kualifikasi promosi Liga 1 musim depan.

Ketiga laga tersebut, yakni PSMS Medan vs Persiraja Banda Aceh, PSCS Cilacap vs PSGC Ciamis, Perserang Serang vs Cilegon United.

Selain perebutan tiket ke babak 8 besar, tak kalah menarik yakni satu tiket terakhir zona degradasi yang pasti bakal dihindari dua tim.

Laga yang sangat menentukan itu, yakni antara PSPS Riau melawan Persibat Batang.

Kedua tim dipastikan tampil ngotot karena kekalahan akan membawa satu di antaranya terlempar ke Liga 3 musim depan.

Keuntungan bagi PSPS Riau karena akan bermain di rumah sendiri, Stadion Kaharudin Nasution.