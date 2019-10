Datascrip Perluas Kerja Sama dengan Western Digital di Indonesia, Jadi Authorized Distributor WD

JAKARTA – Data merupakan aset yang penting, terutama di era teknologi informasi digital saat ini. Sarana penyimpanan data digital pun menjadi kebutuhan di berbagai bidang.

Menjawab kebutuhan tersebut, pt Datascrip memperluas kerja sama dengan Western Digital, sebuah perusahaan penyedia infrastruktur penyimpanan data terkemuka di dunia.

Melalui kerja sama tersebut, Datascrip menjadi authorized distributor produk-produk Western Digital di Indonesia untuk merek WD® dan SanDisk®.

"Sebuah kebanggaan bagi Datascrip untuk dapat memperluas kolaborasi kami dengan Western Digital, sebuah perusahaan yang telah memiliki pengalaman internasional dan kualitas terpercaya untuk beragam solusi penyimpanan data. Ke depan Datascrip akan menghadirkan produk-produk mutakhir Western Digital di Indonesia dengan dukungan layanan penjualan dan purnajual yang prima," ujar Sylvia Lionggosari – Division Director pt Datascrip.

“Sebagai pemimpin penyedia infrastruktur data, Western Digital terus menghadirkan produk yang membantu konsumen menemukan cara baru dan lebih baik dalam mengelola dan menikmati konten digital,” ujar Amy Tan – Regional Sales Director, Western Digital. "Dengan bertambah luasnya kerja sama dengan Datascrip, Western Digital akan semakin menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia, serta menghadirkan beragam solusi penyimpanan data dari WD yang memiliki performa andal dan berkualitas.”

Dengan ekspansi kerja sama Datascrip dan Western Digital ini, Datascrip akan menghadirkan beragam varian solusi penyimpanan data personal WD, termasuk My Passport™, My Passport Ultra, My Passport SSD, dan yang terbaru My Passport Go SSD.

My Passport Go SSD

My Passport Go SSD memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1TB*. My Passport Go dilengkapi dengan kabel yang terintegrasi dan karet pelindung.

Dirancang untuk dapat dibawa bepergian, My Passport Go SSD merupakan perangkat yang tepat untuk Anda yang mencari SSD berperforma tangguh yang siap digunakan di mana saja dan kapan saja.

My Passport Go SSD memiliki karet pelindung di bagian luar yang dapat meredam guncangan dengan drop-resistant dari ketinggian hingga 2 meter, menjaga perangkat dari benturan maupun guncangan.

Dimensinya yang ringkas (95x67x10mm) dan bisa dimasukkan dalam saku, sertai kabel built-in USB 3.0, membuat My Passport Go nyaman dibawa bepergian, tanpa meninggalkan komponen penting.

My Passport Go menghadirkan performa SSD hingga 400MBps.** My Passport Go kompatibel dengan PC maupun komputer Mac, disertai dengan garansi terbatas selama tiga tahun, software backup otomatis untuk Windows®, dan juga kompatibel dengan Time Machine untuk backup data pada Mac (dibutuhkan pemformatan ulang).

My Passport Go SSD kini tersedia di Indonesia dalam dua pilihan warna, yaitu Cobalt Blue dan Amber, dengan kapasitas 500GB dan 1TB.

pt. Datascrip sebagai authorized distributor Western Digital di Indonesia, memasarkan My Passport Go dengan harga Rp1.777.000 (500GB) dan Rp3.548000 (1TB).

