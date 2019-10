Krzystof Piatek | LIVE AC Milan Vs Genoa | Link Live Streaming Genoa Vs AC Milan dan Link Live Score Jam 01.45 WIB.

LIGA ITALIA - Pekan ketujuh Liga Italia mempertemukan tuan rumah Genoa kontra AC Milan, di Stadio Luigi Ferraris (Genoa), Minggu (6/10/2019) mulai pukul 01.45 WIB.

Duel seru Genoa Vs AC Milan dapat disaksikan secara Live Streaming via beIN Sport, atau ketahui skor langsung via link live score di bagian akhir artikel ini.

AC Milan yang bertindak sebagai tim tamu akan menjadikan laga melawan Genoa sebagai ajang kebangkitan tim asuhan Marco Giampaolo tersebut.

Hal ini mengingat tim berjuluk I Rossoneri itu sedang dalam tren negatif setelah mengalami tiga kekalahan secara beruntun di Liga Italia Serie A.

Namun kali ini Marco Giampaolo memberikan kejutan pada daftar susunan Starting XI timnya.

Marco Giampaolo justru menurunkan dua pemain yang disebut sebagai pengkhianatnya di AC Milan.

Mereka adalah Suso dan Hakan Calhanoglu.

Di laga ini Suso dan Hakan Calhanoglu akan dimainkan sejak menit awal mendampingi Krzysztof Piatek.

Sebelumnya Pelatih AC Milan, Marco Giampaolo dikabarkan merasa dikhianati oleh dua pemainnya yang musim ini dengan penampilan tak sesuai ekspektasi.