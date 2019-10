VIDEO: LIVE tvOne Golovkin Vs Derevyanchenko | Momentum GGG Bangkit setelah Dikalahkan Saul Alvarez

TINJU DUNIA - Gennady Golovkin (GGG) dan Sergiy Derevyanchenko dipastikan adu pukul dalam laga tinju dunia perebutan gelar kelas menengah (72,5 kg) IBF, di Madison Sqauare Garden (MSG), New York, Amerika Serikat (AS), Minggu (6/10/2019) pagi WIB.

GGG Vs Sergiy Derevyanchenko dijadwalkan Live Streaming tvOne.

Baca: Gennady Golovkin GGG Vs Derevyanchenko LIVE World Boxing tvOne Minggu Pagi WIB | Tonton Via Link Ini

Dapatkan live streaming Live Streaming tvOne setelah Tale of the Tape Gennady Golovkin Vs Sergiy Derevyanchenkoberikut ini.

GENNADY GOLOVKIN

* Rekor: M= 39 (35 KO) - K= 1 - S=1

* Julukan: GGG

* Lahir: 8 April 1982 (usia 37)

* Kebangsaan: Kazakhstan

* Debut: 6 Mei 2006