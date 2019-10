Rezky Aditya Saling Balas Komentar di Postingan Kakak Citra Kirana, Terbongkar Rencana Pernikahan Mereka!

Hubungan Rezky Aditya dan Citra Kirana kian menjadi bahan perbincangan.

Walau masih merahasiakan tanggal bahagia rencana pernikahan, Rezky Aditya dan Citra Kirana sudah menggelar pertemuan keluarga beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, siapa sangka walau terbilang baru Rezky Aditya sudah tampak akrab dengan calon kakak iparnya yakni suami Erica Putri.

Terungkap dalam sebuah postingan yang belum lama ini dibagikan Erica Putri di laman akun instagramnya.

Lagi-lagi hal ini menuai reaksi penggemar yang tak sabar menanti kabar bahagia dari Rezky dan Ciki.

Bermula ketika Erica Putri, kakak kandung Citra Kirana mengunggah beberapa foto bersama sang suami.

Suami Erica Putri nyatanya baru saja merayakan hari jadinya.

"You are the love of my life and my best friend, life is better with you in it.

Berkah di sisa umur nya ya sayang

Semoga kita bareng2 sampe ke surga Nya nanti," tulis Erica.