Tyas Mirasih & Raffi Ahmad 'Mesra' di Video Klip, Raiden Soedjono Suaminya Sindir Seperti Ini

Tyas Mirasih & Raffi Ahmad 'Mesra' di Video Klip, Raiden Soedjono Suaminya Sindir Seperti Ini...

Tyas Mirasih & Raffi Ahmad 'Mesra' di Video Klip, Raiden Soedjono Suaminya Sindir Seperti Ini
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Tyas Mirasih & Raffi Ahmad 'Mesra' di Video Klip, Raiden Soedjono Suaminya Sindir Seperti Ini. 

Tyas Mirasih & Raffi Ahmad 'Mesra' di Video Klip, Raiden Soedjono Suaminya Sindir Seperti Ini

Publik pasti sudah mengetahui jika Tyas Mirasih adalah mantan kekasih dari presenter Raffi Ahmad.

Meski demikian, keduanya masih berteman baik hingga saat ini meski sudah memiliki kehidupan rumah tangganya masing-masing.

Baru-baru ini keduanya pun terlibat proyek bersama, menjadi model video klip untuk proyek garapan Raffi Ahmad.

Suami dari Nagita Slavina itu membuat video klip untuk lagu berjudul 'Kasih Jangan Kau Pergi' yang di-remake oleh Bunga Band featuring Ayushita.

Dalam video klip tersebut, Tyas Mirasih menjadi model bersama Raffi Ahmad.

Diakui Tyas Mirasih, hal itu sudah atas persetujuan sang suami, Raiden Soedjono.

Bahkan bisa dibilang, keterlibatan Tyas Mirasih untuk model video klip itu karena ide dari sang suami.

Hal itu dibeberkan Tyas Mirasih belum lama ini dalam tayangan Rumpi di kanal YouTube Trans TV Official pada Jumat (27/9/2019).

"Jadi kebetulan suami gue sekarang di Rans juga. Ada beberapa proyek sama Rans Entertainment," ujar Tyas Mirasih.

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Tags
Raffi Ahmad
Raiden Soedjono
Tyas Mirasih
Feni Rose
Mirna Chai
Tribunpontianak
tribunpontianak.co.id
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Editor: Mirna Tribun
Sumber: Nakita
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