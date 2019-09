Raffi Ahmad Kembali Diserang Penyakit Tak Biasa, Berat Badan Suami Nagita Slavina Turun 2,5 Kg Sehari

Masalah pita suara teratasi, suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad saat ini mengaku tengah mengalami masalah dipencernaanya.

Diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad mengalami gangguan pada tenggorokannya. Disebut-sebut suami Nagita Slavina sakit di bagian leher.

Setelah sakit itu teratasi, kali ini suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad pun mengalami serangan penyakit yang tak biasa.

Di hadapan sang istri Nagita Slavina, Raffi Ahmad membahas soal penyakit yang tengah ia derita.

Raffi Ahmad mengatakan penyakit tersebut telah membuat berat badannya turun drastis.

Hal tersebut disampaikan Raffi Ahmad di media sosial Instagram yang telah terverifikasi pada, Senin (30/9/2019).

"Hello guys aku masih man to the cret," ucap Raffi Ahmad dikutip TribunJakarta.com dari Instagram.

Nagita Slavina yang duduk tak jauh dari Raffi Ahmad, kemudian tampak menawarkan sang suami sepotong kue.

Raffi Ahmad langsung menolaknya, karena takut kembali sakit.

"Ini," kata Nagita Slavina.