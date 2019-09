Siaran Langsung Final Korea Open 2019 Badminton Live Streaming Mulai Jam 09.00 WIB 

Siaran langsung final turnamen Badminton Korea Open 2019 akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Laga pertama akan mempertemukan pasangan tuan rumah, So Yeong/Hee Young Vs So Hee/Seung Chan.

Sementara satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putra, Fajar/Rian akan melawan wakil Jepang, Kamura/Sonoda di partai kedua.

Laga ini akan berlangsung, di Incheon Airport Skydome, Incheon, Korea Selatan, Minggu (29/09/2019).

Saksikan dan ketahui hasil pertandingan final Korea Open 2019 via link berikut Ini:

Link 1

Link 2

Link 3

Disclaimer:

- Jadwal Live Streaming sewaktu-waktu bisa berubah.