Yuk Cobain Cafe Radix, Tawarkan Kopi Tanpa Kafein Dengan Beragam Khasiat

PONTIANAK - Cafe Radix yang berada di Jalan Parit Haji Husin 2, menawarkan kopi tanpa kafein dengan beragam khasiat. "Health Coffee no Caffeine" merupakan hastag yang menjadi slogan dari Cafe Radix.

Radix Coffee, merupakan menu unggulan cafe ini yang tidak ditemui di cafe manapun di Kota Pontianak, hal ini diakui oleh owner-nya yang bernama Ria.

Menurutnya, kopi Radix merupakan kopi herbal yang berasal dari tujuh jenis akar yang telah teruji khasiatnya bagi kesehatan dan berbeda dari kopi lain. Khasiat kopi Radix sendiri dapat membuat para penikmatnya merasa rileks dan enjoy, serta dengan mengonsumsi kopi Radix secara rutin dapat menghentikan kecanduan terhadap rokok.

Pilihan kopi Radix yang ditawarkan dari cafe ini juga bermacam-macam, mulai dari kopi Radix hangat hingga kopi Radix blend.

Kopi Radix blend tersedia dengan rasa karamel dan strawbery dengan toping whip krim dan wafer serta ditaburi dengan meises di atasnya.

Sedangkan untuk Es Kopi Radix dibuat dengan cara dishake. Kopi Radix menyasar segala umur, terutama kaum Gen Z yang sedang dalam euforia "kopi senja", menurutnya, dengan adanya kopi Radix penikmat kopi saat ini dapat menikmati kopi tanpa kafein dan lebih sehat.

"Kami menggunakan buah stawbery asli, jadi murni strawbery," ungkapnya kepada Tribun saat ditemui di Radix Cafe.

Chef sekaligus pengelola Cafe Radix, yakni Adjis menuturkan jika kopi Radix akan terus berinovasi dengan rasa kopi yang baru, dan tentunya sehat. Dalam waktu dekat ini, ia akan mengembangkan pilihan rasa kopinya dengan rasa buah yang sebelumnya telah berhasil dengan rasa stawbery.

Ia menuturkan, jika saat ini belum banyak pengunjung yang tau apa itu kopi Radix, dan dengan senang hati, ia akan menjelaskan kepada pengunjung tentang kopi Radix dan manfaatnya bagi kesehatan.

"Buat yang punya magh dan lambung aman," ungkapnya kepada Tribun menjelaskan keunggulan kopi tanpa kafein tersebut.

Segelas kopi Radix dibandrol seharga Rp 12-20 ribu, harga yang murah mengingat khasiat yang diberikannya.

Cafe ini juga menyajikan beragam menu makanan, mulai dari masakan Eropa, seperti Bake Whole Potato With Mayo and Cheese, menu Arab, seperti Nasi Kebuli dan beragam menu Nusantara lainnya.

