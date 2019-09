Nicholas Sean Putra Ahok Ultah, Ayahnya & Puput Nastiti Tak Ucapkan Apapun, Kepergok Berdua Disini 

Nicholas Sean , Ahok & Puput Nastiti Devi Istri Barunya Malah Sibuk, Foto Ini Jadi Buktinya!

Momen ulang tahun putra Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Nicholas Sean langsung menjadi sorotan.

Pasalnya dalam foto yang dibagikan Nicholas Sean melalui akun instagram pribadinya, tampak putra Ahok itu hanya didampingi ibunya, Veronica Tan serta saudara-saudaranya.

Tampak Ahok tak hadir dalam momen hari ulang tahun putra Ahok, Nicholas Sean tersebut.

Di foto terlihat Sean memamerkan kado yang tampaknya ia terima dari Veronica Tan serta keluarga.

Mantan istri Ahok, Veronica Tan sendiri terlihat memegang sebuah lilin besar yang sepertinya sudah ditiup.

"A memento of my developmental milestones up to this birthday," tulis Sean dalam caption.

(Kenang-kenangan dari tonggak perkembangan saya hingga ulang tahun ini)

Banyak orang yang turut mengucapkan ulang tahun terhadap Sean.

"Happy birthday Sean. Wish you all the best"

"Happy birthday Sean! Hey! Is that Cookie? Titip uyel uyel Cookie ya"