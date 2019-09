Jadwal Siaran Langsung Final China Open 2019 - Ahsan/Hendra Vs Marcus/Kevin, Ginting Vs Momota

Jadwal Siaran Langsung Final China Open 2019 - Ahsan/Hendra Vs Marcus/Kevin, Ginting Vs Momota

BADMINTON - Bentrok sesama ganda andalan Indonesia di partai puncak antara The Daddies vs The Minions kembali tak terelakkan.

Duel Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan terjadi di ajang turnamen China Open 2019.

Duel final akan disiarkan langsung TVRI dari Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Minggu (22/9/2019) mulai pukul 12.00 WIB.

Baca: Hasil Liga Inggris - Gol Gokil Harry Kane Sementara Bawa Tottenham Ungguli Leicester

Duel ini juga juga memastikan Indonesia akan meraih satu gelar pada nomor ganda putra.

Pada babak semifinal, pasangan ganda putra nasional Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, tampil sebagai pemenang derbi Merah Putih yang tersaji pada babak semifinal China Open 2019.

Menghadapi pasangan senegara, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, duet berjulukan Minions itu menang dengan skor 21-8, 21-16 di lapangan 1 Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, China, Sabtu (21/9/2019).

Dengan demikian, laga final ganda putra China Open 2019 akan mempertemukan kembali Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Sebelumnya, Ahsan/Hendra mengamankan tempat pada final China Open tahun ini setelah menyingkirkan wakil tuan rumah, Li Junhui/Liu Yuchen, juga melalui permainan dua gim langsung.

Baca: UPDATE Klasemen Liga Inggris - Bungkam Tottenham, Leicester Langkahi Duo Manchester & Tottenham