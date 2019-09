VIDEO: LiveON SCTV PSG Vs Real Madrid & Olympiakos Vs Tottenham, LIVE Atletico Vs Juventus Malam Ini

LIGA CHAMPIONS - Super big match Paris Saint-Germain Vs Real Madrid dan Atletico Madrid Vs Juventus mewarnai lanjutan matchday pertama Liga Champions di Grup A hingga D yang berlaga malam ini, Rabu (18/9/2019) hingga Kamis (19/9/2019) dini hari WIB.

Club Brugge Vs Galatasaray dan Olympiakos Vs Tottenham Hotspur main lebih dulu.

Kedua laga itu kick-off, Rabu (18/9/2019) pukul 23.55 WIB.

Selanjutnya ada duel seru di Grup A.

PSG menjamu Madrid di Parc des Princes, Kamis (19/9/2019) dinihari WIB.

PSG bakal tampil tanpa Neymar yang masih menjalani hukuman di musim lalu.

Baca: Hasil Liga Champions & Klasemen Liga Champion: Napoli Benamkan Liverpool, Barcelona & Inter Bersaing

Pertandingan seru lainnya mempertemukan Atletico dengan Juventus di Wanda Metropolitano.

Musim lalu Si Nyonya Tua kalah 0-2 di kandang Atletico.

Dalam dua pertemuan terakhir di kandang Atletico, Juve selalu pulang dengan kekalahan.