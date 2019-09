MeTube SCTV Live Liga Champion Olympiacos Vs Tottenham, PSG Vs El Real & LIVE Juventus Vs Atletico

LIGA CHAMPIONS - SCTV menyiarkan langsung dua laga big match fase grup Liga Champions, Rabu (1818/9/2019) malam WIB hingga, Kamis (19/9/2019) dini hari WIB.

Pada laga pembuka SCTV menyiarkan langsung Olympiacos Vs Tottenham mulai pukul 23.55 WIB.

Kemudian super big match PSG Vs Real Madrid mulai pukul 02.00 WIB.

Link live streaming SCTV dan link live ssore di bagian akhir artikel ini.

Pekan pertama fase grup Liga Champions 2019-2020 bisa jadi panggung Real Madrid untuk menurunkan trisula terbarunya.

Baca: Siaran Langsung Madrid VS PSG [UEFA Youth League] LIVE Supersoccer Malam Ini Jam 21.00 WIB

Real Madrid akan mengawali perjuangan dalam mengejar trofi Si Kuping Besar dengan bertandang ke rumah Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes, Rabu (18/9/2019).

Gareth Bale, Karim Benzema, dan Eden Hazard tersedia untuk turun pada duel tersebut.

Sebut saja mereka trio BeBeHa.

Dalam empat pertandingan resmi sebelumnya (lawan Celta Vigo, Real Valladolid, Villarreal, dan Levante), pelatih Zinedine Zidane tak bisa memainkan trio terbarunya karena alasan cedera dan hukuman.