Hasil Liga 2 - Gol Penalti, Persita Unggul Sementara Atas Persiraja, PSGC-Perserang Menang, Persis?

LIGA 2 - Babak pertama tiga pertandingan Liga 2 2019 yang digelar secara bersamaan, pada Rabu (18/09/2019) pukul 15.30 WIB usai.

Ketiganya, yakni Persis Solo Vs Madura FC, Persita Tangerang Vs Persiraja Banda Aceh dan PSGC Ciamis Vs Perserang Serang.

Hingga babak pertama berakhir dua laga berakhir dengan kemenangan tuan rumah, yakni Persita Vs Persiraja Banda Aceh dan PSGC Ciamis Vs Perserang Serang.

Sedangkan, laga antara Persis Solo Vs Madura FC masih imbang, 0-0.

Gol keunggulan Persita atas Persiraja Banda Aceh dicetak melalui kotak penalti, pada menit ke-32.

Sedangkan, PSGC Ciamis berhasil unggul cepat pada menit ke-10 babak pertama atas Perserang Serang.

Jelang menutup laga babak pertama, PSCS kembali mencetak gol pada menit ke-44.

Skor Babak Pertama :

15:30 WIB Persis Solo Vs Madura FC: 0-0

15:30 WIB Persita Vs Persiraja Banda Aceh: 1-0

15:30 WIB PSGC Ciamis Vs Perserang Serang: 2-0

Pada hari yang sama, PSBS Biak memenangi Derby Papua usai mengalahkan tamunya, Persewar Waropen, pada Rabu (18/09/2019).

Laga tersebut berlangsung di Stadion Cendrawasih, Kota Biak, Papua, mulai pukul 13.30 WIB.

Tim Cendrawasih Kuning itu mengalahkan Mutiara Bakau dengan skor tipis, 1-0 lewat gol yang dicetak pada babak pertama menit ke-28.

