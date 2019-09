Mitsubishi Launching New Triton di Qubu Resort pada Kamis (12/9/2019) malam

MMKSI Perkenalkan Mitsubishi New Triton di Kota Pontianak

KUBU RAYA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), menghadirkan produk double cabin terbarunya, New TRITON.

Guna lebih dekat dengan konsumen di Pontianak, mobil teranyar Mitsubishi ini diperkenalkan melalui program “New TRITON Customer Gathering" pada 12 September 2019.

“New Triton Customer Gathering” merupakan salah satu aktivitas lanjutan dari peluncuran New Triton sebagai model double cabin pick-up terbaru dari Mitsubishi Motors kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia.

Aktivitas yang mengusung konsep Dinner Gathering ini mengajak konsumen dan konsumen potensial New Triton untuk melihat dan merasakan langsung sensasi berkendara New Triton.

Konsumen juga diberikan informasi terkait produk New TRITON melalui product presentation.

Selama aktivitas berlangsung, konsumen dapat tetap bisa melakukan aktivitas 38 (Sales, Service & Spare parts).

Di mana terdapat Services and Spare Parts corner berikut dengan penawaran harga khusus untuk jenis Spare Parts tertentu.

Tidak hanya itu, konsumen juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize dari games yang dilaksanakan selama acara gathering berlangsung.

“Mitsubishi TRITON telah mendapatkan respons yang sangat baik dari masyarakat Indonesia dan berhasil mendominasi pasar segmet pick-up 4x4. Sebagai kelanjutan aktivitas perkenalan New TRITON sebagai model pick-up double cabin terbaru Mitsubishi Motor kepada masyarakat Indonesia sekaligus sebagai bentuk apresias kami terhadap konsumen TRITON, kami menghadirkan New TRITON Customer Gathering diberbagai kota di Indonesia. Pada aktivitas ini kami mengundang konsumen setia Mitsubishi Motors untuk melihat dan merasakan langsung ketangguhan dan pembaruan pada New TRITON," ungkap Ilham Iranda Syahputra, sebagaimana rilis yang diterim www.tribunpontianak.co.id, Kamis (12/09/2019).

Selama 40 tahun, Mitsubishi Motors telah mengembangkan banyak pick-up tangguh yang telah dibuktikan dengan uji durabilitasnya di medan berat yang sebenarnya.

Dengan ketangguhannya Mitsubishi TRITON mendapatkan apresiasi dan minat yang cukup tinggi, lebih dari 4,9 juta unit TRITON telah dipercaya oleh penggunanya di seluruh dunia untuk membantu mereka mencapai ambisinya.

Begitu juga dengan Indonesia, TRITON berhasil mendominasi pasar segmen pickup 4x4 dengan pangsa pasar hampir mencapai 60% pada periode January-Juli 2019. (Rizki Fadriani)

