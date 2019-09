Wedding Expo Golden Tulip Bertabur Benefit

PONTIANAK - Golden Tulip Pontianak berikan beragam benefit pada gelaran wedding expo yang berlangsung di lantai dasar A Yani Mega Mall Pontianak, Kamis (12/9/2019).

General Manager Golden Tulip Pontianak, Danuri Efendi menginformasikan jika Wedding Expo kali ini diperuntukan untuk wedding tahun 2020 mendatang.

Untuk paket wedding di tahun 2020, pihaknya telah menyiapkan beragam benefit yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Dengan reservasi di expo ini para calon pengantin dapat menerima benefit yang begitu banyak, mulai dari harga Rp 50 juta untuk minimal 500 pax, para pengantin mendapatkan VIP car "Alphard" for bridegroom, free two stall (50pax/stall), gratis menginap satu malam di deluxe room, food testing for 10 person, pre wedding venue photo taking, complimentary one layer cake 40x30 cm, two reception books, two food and baverage discount vocher, free usage one unit lcd projector and screen, free usage of electricity maximum 5000 watt, standar sound system.

Untuk wedding di tahun 2020, Golden Tulip telah menyiapkan menu-menu andalan untuk memanjakan para tamu.

Satu di antaranya adalah Sop Buntut dan mengingat Golden kaya akan menu, pihaknya juga menyediakan masakan Jepang, Eropa, Asia, dan Indonesia.

"Jadi bukan hanya makanan Chinese, tapi kita combine dengan makanan-makanan Asia yang lebih banyak pilihannya," ungkapnya saat dijumpai di booth wedding expo Golden Tulip.

