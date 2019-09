UPDATE Klasemen Liga 1 Kamis (12/9): Persija Terpuruk, PSM Tertahan, Bali United di Puncak, Persib?

LIGA 1 - Tiga laga tersaji pada lanjutan kompetisi Shoppe Liga 1 2019, Kamis (12/09/2019) sore hingga malam WIB.

Tiga laga itu yakni PSM Makassar vs PSIS Semarang, Badak Lampung FC vs Persela Lamongan, dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta.

Hasil akhir dari laga-laga sengit itu, PSIS Semarang menang 1-0 dari PSM Makassar.

Perseru Badak Lampung FC imbang lawan Persela Lamongan dengan skor 1-1.

Sementara itu, Persipura Jayapura berhasil menunjukkan superioritasnya atas Persija.

Tim Mutiara Hitam - julukan Persipura menang 2-0 atas Macan Kemayoran - julukan Persija.

Raihan tiga poin, membuat posisi Persipura berada di posisi delapan dengan koleksi 23 poin dari 15 laga.

Sementara itu, Persija Jakarta masih terjerembab di posisi 17 dengan raihan 14 poin dari 15 laga.

Di laga lain, kekalahan PSM Makassar dari PSIS Semarang membuat skuat berjuluk Juku Eja itu berkutat di peringkat sembilan dengan total 23 poin dari 14 laga.