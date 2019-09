Kabar Duka Datang dari Boy William - Rossa, Chelsea Olivia dan Gisella Anastasia Ucap Bela Sungkawa 

Kabar Duka Datang dari Boy William - Rossa, Chelsea Olivia hingga Gisella Anastasia Ucap Bela Sungkawa

Presenter Boy William sedang berduka karena sang adik, Raymond Hartanto meninggal dunia.

Rekan selebritis mulai dari Rossa, Chelsea Olivia hingga Gisella Anastasia ucap bela sungkawa.

Berikut ucapan bela sungkawa dari rekan artis kepada Boy William.

Adik dari presenter Boy William, Raymond Hartanto meninggal dunia pada Selasa (10/9/2019) malam.

Jenazah sang adik akan disemayamkan di Rumah Duka Oasis Lestari, Tangerang.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh Boy William melalui instagram story pada Rabu (11/9/2019).

Adik Boy William meninggal dunia. ((Instagram Boy William))

"It is with our deepest sorrow and greatest sadness that we mourn the passing of our beloved husband, son, brother, cousin, nephew and grandson, *Raymond Hartanto* last night, 10 September 2019," tulis Boy.

Pada unggahan tersebut, kekasih Karen Vendela tersebut mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang adik.

"Ray, i love you forever my little brother. I will be forever proud to be your big brother and forever proud of you," tulis Boy.

Boy mengunggah sebuah foto Ray yang berada di samping peti jenazah dan menuliskan 'I love you Ray'.