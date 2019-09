Jadwal Shoppe Liga 1 2019 Jumat, Sabtu & Minggu (13-15/09): Persija Vs PSIS, PS Tira VS Persib

Jadwal Shoppe Liga 1 2019 Jumat, Sabtu & Minggu (13-15/09): Persija Vs PSIS, PS Tira VS Persib,

Tiga laga tersaji pada lanjutan kompetisi Shoppe Liga 1 2019, Kamis (12/09/2019) sore hingga malam WIB.

Tiga laga itu yakni PSM Makassar vs PSIS Semarang, Badak Lampung FC vs Persela Lamongan, dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta.

Hasil akhir dari laga-laga sengit itu, PSIS Semarang menang 1-0 dari PSM Makassar.

Perseru Badak Lampung FC imbang lawan Persela Lamongan dengan skor 1-1.

Sementara itu, Persipura Jayapura berhasil menunjukkan dominasinya atas Persija.

Tim Mutiara Hitam - julukan Persipura menang 2-0 atas Macan Kemayoran - julukan Persija.

Setelah tiga laga itu, Shoppe Liga 1 2019 kembali memanggungkan laga-laga lanjutan pekan ke-18 mulai Jumat hingga Sabtu (13-15 September 2019).

Bali United dalam laga awal paruh kedua musim ini bertanding ke Stadion Patriot Chandrabhaga untuk meladeni Bhayangkara FC, Jumat (13/09/2019).

Laga ini diprediksi tidak akan mudah bagi Laskar Sedadu Tridatu mengingat Bhayangkara FC mengalami perubahan dengan mendatangkan dua pemain berkualitas.