Live Streaming Khabib Nurmagomedov Vs Dustin Poirier, Siaran Langsung UFC di ESPN Mulai Jam 01.00

Saksikan pertarungan Khabib Nurmagomedov Vs Dustin Poirier pada UFC 242 yang berlangsung di The Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Sesuai jadwal, pertarungan Khabib Vs Dustin Poirier akan digelar Minggu (8/9/2019) dan disiarkan secara langsung pukul 01.00 WIB.

Khabib Nurmagomedov yang punya julukan "The Eagle" menghadapi Poirier yang berstatus juara interim.

Sebelumnya Khabib dijatuhi denda dan skors akibat menyerang staf Conor McGregor yang mengejeknya dalam pertarungan besar Oktober 2018 silam.

Kini, ia bertekad mengamankan gelarnya meski telah 11 bulan absen bertarung.

Khabib Nurmagomedov bakal berusaha mempertahankan gelarnya dari ancaman sang juara interim kelas ringan, Dustin Poirier.

Khabib Vs Poirier dijadwalkan disiarkan langsung ESPN.

Berikut tale of the tape Khabib Nurmagomedov Vs Dustin Poirier:

