Link LIVE STREAMING Khabib Vs Dustin Poirier | Khabib Nurmagomedov Vs Poirier FULL FIGHT LIVE STREAM

UFC - Duel Khabib Nurmagomedov Vs Dustin Poirier di Ultimate Fighting Championship (UFC) live ESPN+ bakal tersaji pada Minggu (8/9/2019) dini hari WIB.

Laga panas UFC 242 antara Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier akan disiarkan langsung ESPN pada Minggu, 8 September 2019 pukul 01.00 WIB.

Pertandingan UFC Khabib vs Dustin di ESPN tidak dapat ditonton via siaran langsung di TV Nasional seperti TV One dan lainnya.

Live streaming UFC Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier dapat diakses melalui situs ESPN Plus (berbayar), namun tidak tersedia di negara Indonesia.

Baca: Sedang LIVE Khabib Vs Dustin Poirier UFC 242 | Timbang Badan Khabib Nurmagomedov dan Dustin Poirier

Saat ini Khabib Nurmagomedov dan Dustin Poirier sama-sama sebagai pemegang sabuk juara di kelas ini.

Juara bertahan kelas lightweight saat ini dipegang oleh Khabib Nurmagomedov.

Namun Khabib bukan satu-satunya jagoan saat ini.

Saat Khabib menjalani hukuman sanksi tak boleh bertanding, UFC memutuskan memilih juara sementara atau interim.

Hasilnya, Dustin Poirier jadi juara interim setelah mengalahkan Max Halloway.