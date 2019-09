Kasubbag OKPP IAIN Pontianak Adi Mulyono Raih Peringkat Satu Diklat Analis Kepegawaian

Membanggakan, Adi Mulyono Raih Peringkat Satu Diklat Analis Kepegawaian

PONTIANAK - Berita harum kembali menyebar di kampus IAIN Pontianak.

Sebelumnya para mahasiswa IAIN Pontianak yang menorehkan prestasi, kini Kasubbag Organisasi dan Penyusunan Peraturan (OKPP) IAIN Pontianak, Adi Mulyono, mengukir prestasi.

Adi Mulyono terpilih sebagai peserta terbaik peringkat 1 dalam kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen bagi Analis Kepegawaian yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 2-6 September 2019 dengan waktu 50 JPL.

Peserta kegiatan tersebut melibatkan analis kepegawaian jenjang keahlian dan ketrampilan dari SKPD propinsi, kabupaten dan kota dan beberapa instansi vertikal seperti IAIN Pontianak, Kemenkumham, Untan.

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan kemampuan analis pegawai.

“Prestasi ini merupakan sesuatu yang mengejutkan. Pemilihan 3 peserta terbaik, tidak diinfokan dari awal kegiatan. Jadi semua peserta tidak ada target apapun. Pengumuman dan informasi disampaikan ketua panitia pada saat penutupan dengan indikator nilai pretes, post tes, keaktifan di kelas berdasarkan penilaian dari pendamping dan pemateri” terang Adi Mulyono.

“Analis kepegawaian adalah jabatan yang sangat strategis dalam pengembangan organisasi karena melaksanakan fungsi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai penyiap bahan kebijakan oleh pimpinan. Semoga peran strategis tersebut mendapat dukungan maksimal dari pimpinan dan stake holder IAIN Pontianak, siapapun pemangkunya kedepan” tambahnya.

“Harapannya semoga prestasi yang dicapai dapat diwujudkan dengan layanan yang lebih baik dan berharap semua pegawai IAIN Pontianak di lingkup IAIN maupun dalam kegiatan di luar dapat bersama-sama berorientasi pada kinerja sesuai bidang masing-masing. Prinsip think the best dan do the best serta tawakal mesti dilakukan dan diinternalisasikan karena akan mendorong kita memiliki planing terbaik, bertindak terbaik, dan meyakini bahwa Allah akan memberi bonus terbaik” pungkasnya.

“Selamat dan sukses untuk pak Adi Mulyono, yang telah meraih peserta terbaik 1 dalam kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen bagi Analis Kepegawaian. Selain itu dikalangan para pengelola kepegawaian di lingkungan Kemenag RI, nama pak Adi juga sering disebut dan dirujuk dalam berbagai permasalahan kepegawaian. Congratulation brother, just do your best” timpal Sumarman, S.Ag selaku Kepala Bagian Umum IAIN Pontianak menyatakan dengan bangga. (*/oni)

