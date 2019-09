Tale of the Tape Khabib Vs Poirier | Live Streaming Khabib Vs Poirier UFC 242 ESPN Jam 01.00 WIB

Tale of the Tape Khabib Nurmagomedov Vs Dustin Poirier | Live Streaming ESPN Khabib Vs Poirier Minggu (8/9) Jam 01.00 WIB

UFC - Petarung Mixed Martial Art (MMA) asal Amerika Serikat, Dustin Poirier duel melawan sang jawara tak terkalahkan Khabib Nurmagomedov.

Keduanya adu pukul pada pertarungan Ultimate Fighting Championship (UFC) 242, di Arena Pulau Yas, Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Sabtu (7/9/2019) malam waktu setempat atau Minggu (8/9/2019) pukul 01.00 dini hari WIB.

Duel ini memertaruhkan nama besar dalam kancah pertarungan di dalam Octagon.

Khabib Vs Poirier dijadwalkan disiarkan langsung ESPN.

Berikut tale of the tape Khabib Nurmagomedov Vs Dustin Poirier:

KHABIB NURMAGOMEDOV

* Titel: Lightweight Champion

* Alamat: Dagestan, Rusia

* Tempat Latihan: AKA (American Kickboxing Academy) San Jose, Amerika Serikat.