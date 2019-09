Film IT, Chapter Two Dipastikan Lebih Seram, Berikut Sinopsisnya

PONTIANAK - Film IT berhasil membawa suasana baru di industri film genre horor. Kisah si badut Pennywise yang mengerikan ini pun akan kembali menari pada mimpi buruk penonton di musim gugur ini.

Tak hanya tembus box office, dilansir dari Screen Rant film IT dinobatkan sebagai film horor pertama dalam sejarah yang berhasil menembus angka 300 juta dolar atau sekitar 4 triliun Rupiah di box office Amerika Serikat.

Film yang mulai tayang pada tahun 2017 lalu ini menghadirkan mahluk mengerikan yang akan hadir adalah sosok wanita tua bertubuh kecil.

Pihak Warner Bros yang diwakili oleh Andy Muschietti selaku orang yang akan mengarahkan film ini, menjanjikan jika film IT: Chapter Two akan hadir lebih mengerikan dari film pertamanya.

Adapun perbedaan yang akan dihadirkan di film kedua kali ini adalah sosok Pennywise yang akan dibuat lebih mengerikan dan pastinya tidak kalah mengejutkan dari film babak 1.

Di film IT bagian dua ini, Untuk mempromosikan film ini pihak studio pun merilis video singkat yang diputar dalam acara pameran perdagangan industri pameran.

Berikut sinopsisnya, dalam video tersebut diperlihatkan Beverly Marsh yang diperankan oleh Jessica Chastain, menjadi satu-satunya anggota perempuan dari Loser's Club yang kembali ke rumah masa kecilnya hanya untuk mengetahui bahwa sang ayah telah meninggal pada tahun yang sama ketika dirinya meninggalkan kota.

Disana ia diundang oleh seorang wanita tua yang membuatkannya teh dan kue. Perlahan Beverly pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dimana ia melihat serangga yang membentuk pola yang aneh di permukaan jendela, lalu kemudian wanita tua itu menghilang ke dapur dan melepas jubah sambil menari dengan menggila dan sangat menakutkan.

IT: Chapter Two disutradarai oleh Andy Muschietti yang turut mengawasi film pertama IT. Akan lebih ramai dibandingkan film sebelumnya, IT: Chapter Two yang dibintangi aktor James McAvoy, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, dan Bill Skarsgard yang kembali sebagai Pennywise sebagai si badut iblis.