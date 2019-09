TRIBUNWIKI: Grand Opening Kopi Lain Hati, Promo Buy One Get One Free

PONTIANAK - Satu lagi tempat nongki asyik di Kota Pontianak yang kekinian dan menyajikan berbagai varian kopi kekinian. Selain warung kopi yang menyajikan kekhasan tersendiri, kini hadir Kopi Lain Hati yang beralamat di Jalan Hijas nomor 151.

Kopi Lain Hati yang grand opening pada Rabu, (4/9/2019) menawarkan promo khusus buy one get one free untuk varian es kopi main hati sakit hati hingga Kamis, (5/9/2019).

Selain nama brand yang unik, Kopi Lain Hati memiliki menu yang berbeda dengan gerai kopi susu lainnya. Seperti es kopi duda keren, karena minuman ini terdiri dari campuran es kopi dengan duren.

Selain es kopi duda keren, Kopi Lain Hati juga punya 11 varian kopi, seperti es kopi main hati, es kopi gemas, hingga es kopi LDR. Sedangkan 8 varian non-kopi, yang terdiri dari es sakit hati, es lekat, hingga es cuek. Mau kepoin promo Kopi Lain Hati, follow instagram KOPILAINHATI.

