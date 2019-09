Jadwal Liga 2 & Klasemen Liga 2: LIVE TVOne Persik Vs Persis, Madura Vs PSBS Biak, Perserang Vs PSMS

Jadwal Liga 2 & Klasemen Liga 2: LIVE TVOne Persik Vs Persis, Madura Vs PSBS Biak, Perserang Vs PSMS



LIGA 2 - Liga 2 2019 Wilayah Barat dan Timur akan kembali digelar pada Jumat (06/09/2019) hingga Minggu (08/09/2019).

11 pertandingan akan berlangsung dan tentunya semakin membuat peta persaingan klasemen Liga 2 semakin seru.

Pada Jumat (06/09/2019), enam pertandingan akan memanjakan pecinta sepakbola tanah air.

Empat pertandingan digelar serentak mulai jam 15:30 WIB diantaranya Mitra Kukar Vs Persewar Waropen, Persatu Tuban Vs Martapura FC, Perserang Vs PSMS Medan dan Persik Kediri Vs Persis Solo.

Di hari yang sama pukul 18:30 WIB, dua pertandingan akan berlangsung yakni antara Cilegon United Vs Persiraja Banda Aceh dan Persiba Balikpapan Vs Sulut United.

Laga Persik Kediri menjamu Persis Solo akan ditayangkan langsung oleh TVOne selaku pemegang hak resmi siaran langsung Liga 2 2019.

Baca: UPDATE Klasemen Liga 2 Wilayah Timur & Wilayah Barat Kamis (5/9), Sriwijaya FC & PSIM Jogja Berjaya

Baca: UPDATE Klasemen Liga 1, Top Skor & Jadwal Liga 1 Pekan 18: Bali United, Arema FC & Persebaya 5 Besar

Selanjutnya, dua pertandingan akan digelar pada Sabtu (07/09/2019) mulai pukul 15.30 WIB yakni Madura FC vs PSBS Biak dan Persibat Batang vs Blitar Bandung United.

Laga Madura FC vs PSBS Biak disiarkan langsung oleh TVOne.