Jadwal Liga Champions 2019 - 2020: Inter Vs Slavia Praha, PSG Vs Real Madrid, Dortmund Vs Barcelona

Liga Champions 2019 - 2020 akan dibuka dengan pertandingan antara Inter MIlan Vs Slavia Praha, Selasa (17/09/2019).

Selain Inter Vs Slavia Praha, pada waktu yang bersamaan juga digelar pertandingan antara Lyon Vs Zenit Petersburg.

Untuk musim ini, hak siar Liga Champions (UCL) 2019/2020 dipegang Emtek Group (SCTV).

Berikut jadwal Liga Champions 2019/2020:

Babak Pertama, 17-19 September 2019

Selasa (17/09/2019)

23:55 WIB - Inter vs Slavia Praha

23:55 - Lyon vs Zenit Petersburg

Rabu (18/09/2019)

02:00 - Ajax vs Lille

02:00 - Benfica vs RB Leipzig

02:00 - Chelsea vs Valencia

02:00 - Dortmund vs Barcelona

02:00 - Napoli vs Liverpool

02:00 - Salzburg vs Genk

23:55 - Club Brugge vs Galatasaray

23:55 - Olympiakos Piraeus vs Tottenham

Kamis (19/09/2019)