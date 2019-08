LIVE STREAMING Persib Bandung Vs PSS Sleman Liga 1 2019 18.30 WIB di LIVE Indosiar & Klasemen Liga 1

LIGA 1 - Pekan terakhir putaran pertama Liga 1 2019 akan mempertandingkan Persib Bandung vs PSS Sleman.



Pertandingan Persib Bandung vs PSS Sleman akan digelar Jumat (30/8/2019) di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pukul 18.30 WIB.



Laga Persib Bandung vs PSS Sleman akan disiarkan langsung Indosiar.



Laga Persib Bandung vs PSS Sleman juga bisa disaksikan secara Live Streaming yang ada di akhir artikel ini.



Persib Bandung akan diperkuat tiga pemain asing barunya melawan PSS Sleman.

Pasalnya, Persib sudah bisa memainkan tiga pemain asing barunya, Nick Kuipers, Omid Nazari, dan Kevin van Kippersluis.



Pelatih asal Belanda itu meyakani kehadiran ketiga pemain baru itu akan memberikan energi baru bagi tim.



"Ya, pertandingan terakhir di putaran pertama tapi ini seperti memulai putaran kedua karena tiga pemain baru, Nick, Omid dan Kevin dipersiapkan untuk bermain besok," ujar Robert, Kamis 29 Agustus, dikutip BolaSport.com dari laman klub.

"Kami akan menghadapi PSS (Sleman) yang menempati posisi lebih baik dari Persib. Tentunya itu akan menjadi pertandingan yang cukup menyulitkan," ujar Robert.





Untuk itu, Robert meminta pemainnya berkonsentrasi melawan PSS Sleman.



"Tapi, kami tentu punya semangat untuk memenangi pertandingan besok. Kami harus memulai dengan sangat kuat untuk tujuan mendapatkan tiga poin," ujarnya.



Dua pilar Persib Bandung Febri Hariyadi dan pemain muda Beckham Putra tidak bisa dimainkan karena bergabung dengan Timnas Indonesia.



Kondisi yang sama juga dialami skuat PSS Slemen.



Dikutip dari TribunJogja, Rabu (28/8/2019), PSS Sleman kehilangan dua pilar andalan.





Sidik Saimima dan Irkham Zahrul Mila akan absen pada pertandingan melawan Persib Bandung.



Sidik Saimima dan Irkham Mila tengah bergabung dalam pemusatan latihan bersama Timnas U-23 Indonesia.



Selain kedua pemain tersebut, PSS Sleman juga baru saja melepas beberapa lima pemain pada bursa transfer paruh musim.



Mereka adalah Irsan Lestaluhu, Junius Bate, Nerius Alom, Dhika Bayangkara, dan Rudi Widodo.



Bahkan Dhika Bayangkara saat ini bergabung untuk tim lawan, yaitu Persib Bandung.

Sementara itu PSS Sleman kehilangan sejumlah pemain.

Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro pun mengaku skuatnya dalam kondisi pincang.



"Menghadapi Persib kami kehilangan sembilan pemain. Lima pemain mengundurkan diri, dua ke Tim Nasional dan dua lagi cedera. Artinya, tim kami memang sangat minim pilihan untuk pertandingan besok," kata Seto.



Seto pun memperkirakan timnya akan kesulitan melawan Persib yang memiliki nama besar.





"Saya pikir Persib tim yang besar, tim yang hebat. Seperti musim ini, Persib juga mempunyai pemain yang cukup berkualitas secara individu. Bukan itu saja, Persib juga sekarang dilatih oleh pelatih yang berpengalaman dan banyak prestasinya," ujar Seto.



Meskipun demikian, Seto tegas tak akan menyerah.



"Kalau dibandingkan dengan kami, pastinya berbeda jauh. Tapi, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Berusaha mengeluarkan semua kemampuan," kata Seto dikutip dari Bolasport.com.



Berikut Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs PSS Sleman



Persib Bandung:

Penjaga Gawang:

I Made Wirawan



Pemain Belakang:

Supardi Nasir

Achmad Jufriyanto (Fabiano Beltrame)

Nick Kuipers

Ardi Idrus



Pemain Tengah:

Hariono

Omid Nazari

Ghozali Siregar

Esteban Vizcarra



Pemain Depan:

Kevin Van Kippersluis

Ezechiel Ndouassel



PSS Sleman:



Penjaga Gawang:

Ega Rizky Pramana



Pemain Belakang:

Bagus Nirwanto

Alfonso De La Cruz

Ikhwan Ciptady

Derry Rachman



Pemain Tengah:

Guilherme Batata

Dave Mustaine

Brian Ferreira



Pemain Depan:



Haris Tuharea

Kushedya Hari Yuda

Yevhen Bokhashvili

Klasemen Sementara Liga 1



Bali United memperlebar jarak di puncak klasemen sementara Liga 1 2019 setelah meraih kemenangan atas Borneo FC.



Bali United sukses membungkam Borneo FC pada laga tunda pekan ketujuh Liga 1 2019.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Serdadu Tridatu menang tipis 2-1 atas Borneo FC pada Rabu (28/8/2019).



Dua gol kemenangan Bali United diciptakan oleh striker naturalisasi, Ilija Spasojevic.



Kemenangan ini membuat Bali United kian kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 40 poin.





Praktis, Bali United telah merampungkan laga tundanya di putaran pertama Liga 1 2019.



Sedangkan pertandingan lainnya berakhir imbang antara Persija dan PSM Makassar serta Madura United melawan Semen Padang.



Persija dipaksa bermain imbang 0-0 oleh PSM pada laga tunda pekan ketujuh Liga 1 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat.



Persija tak beranjak dari peringkat ke-15 klasemen dengan 14 poin,



Sedangkan PSM berhak naik satu strip ke peringkat kedelapan klasemen menggeser Persipura Jayapura.



PSM dan Persipura sama-sama mengoleksi 20 poin.

Namun, skuat Juku Eja diuntungkan dengan keunggulan produktivitas gol.



Sedangkan Madura United ditahan imbang Semen Padang dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Rabu (28/8/2019) malam WIB.



Hasil ini membuat Madura United kian sulit mengejar Bali United dan Tira-Persikabo di peringkat satu dan dua klasemen Liga 1 2019.



Madura United menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 26 poin dari 16 pertandingan Liga 1 2019.

Sebaliknya, Sape Kerrab justru terancam digeser oleh Arema FC yang masih memiliki satu pertandingan tunda.



Arema hanya berselisih dua poin dengan Madura United di tangga klasemen Liga 1 2019.



Setelah ini, sejumlah tim akan kembali bertandingan pada pekan ke-17 Liga 1 2019 yang dimulai Jumat (30/8/2019) hingga Minggu (1/9/2019).



Berikut klasemen sementara Liga 1 2019 per Rabu (28/8/2019) malam:

Lima pertandingan terakhir: PERSIB BANDUNG

25.08.19 L1 Badak Lampung Persib Bandung 1 : 1

18.08.19 L1 PSM Makassar Persib Bandung 3 : 1

14.08.19 L1 Persib Bandung Pusamania Borneo 2 : 2

08.08.19 L1 Persela Lamongan Persib Bandung 2 : 2

04.08.19 L1 PS Barito Putera Persib Bandung 1 : 0

Lima pertandingan terakhir: PSS SLEMAN

23.08.19 L1 PSS Sleman PSM Makassar 3 : 2

19.08.19 L1 TIRA Persikabo PSS Sleman 3 : 1

15.08.19 L1 PSS Sleman Persela Lamongan 1 : 1

09.08.19 L1 Badak Lampung PSS Sleman 0 : 2

04.08.19 L1 Pusamania Borneo PSS Sleman 2 : 2

