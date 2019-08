Komentar Mulan Jameela di Postingan Luna Maya Jadi Sorotan, Diingatkan Karmanya Pada Maia Estianty

Beberapa waktu lalu, Luna Maya tengah berbahagia lantaran baru saja merayakan hari ulang tahun ke-36.

Luna Maya pun membagikan momen ulang tahunnya yang jatuh pada Senin, 26 Agustus 2019 melalui akun Instagram miliknya.

Mantan pacar Reino Barack itu pun sempat mengunggah foto masa kecilnya disertai dengan sebuah caption berikut ini.

“Every day is a new day, new thoughts, new strength, new possibilities. Stay gold and never stop counting your blessings. Thank you for the birthday wishes ☺ #birthdaygirl #26 #august,” tulis Luna dalam keterangannya.

Meski baru diunggah beberapa waktu lalu, ribuan komentar telah membanjiri foto tersebut yang banyak terdiri dari kalangan artis.

Tak lupa, rekan sesama artis pun turut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk wanita asal Bali itu.

Dari sekian banyak komentar yang masuk, ada satu komentar artis yang menarik perhatian warganet.

Komentar tersebut ditulis oleh istri Ahmad Dhani yakni Mulan Jameela yang turut memberi ucapan dalam bahasa Inggris.