Aibnya Terbongkar Mesra di Mobil dengan Hotman Paris, Iis Dahlia Sebut Fritz Hutapea Ancaman

Aibnya Terbongkar Mesra di Mobil dengan Hotman Paris, Iis Dahlia Anggap Fritz Hutapea Ancaman

Putra Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea, blak-blakan mengungkap seperti apa sosok sang ayah.

Seperti yang diketahui, Hotman Paris selama ini sering menggoda para wanita termasuk asisten pribadinya yang berparas cantik.

Fritz yang hadir di program yang dibawakan oleh ayahnya yang diunggah kanal Youtube Hotman Paris Show, Rabu (28/8/2019) pun membongkarnya.

"Kalau tante itu senangnya berteman. Jadi teman tante Iis banyak," ujar Iis Dahlia.

Mendengar penuturan Iis Dahlia, Hotman pun memprotesnya.

"Ya udah enggak usah bela diri deh," protes Hotman Paris.

"Daripada pecongan, pecongan (pacaran) ntar berantem," bela Iis Dahlia.

"Udah deh, saat kita mesra di mobil BMW gue, kau dengan begitu gayanya segala macam, enak aja," timpal Hotman.

Melaney Ricardo yang menjadi co-shost program tersebut pun penasaran dengan perasaan Frizt terkait obrolan Hotman dan Iis Dahlia soal masa lalu mereka.

"Ntar gue nanya dulu. Fritz, are you okay with this (apa kamu naik-baik saja dengan semua ini)?"

"Jangan-jangan Fritz diam-diam nangis lagi. Are you okay (apa kamu baik-baik saja)?," tanya Melaney disambut gelak tawa.