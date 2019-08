Gadis Kelahiran Pontianak, Cinthia Kusuma Rani Finalis Miss Earth Indonesia 2019

KETAPANG - Berawal dari iseng-iseng Cinthia Kusuma Rani yang akrab disapa "Cici" ini mencoba peruntungannya di dunia Beauty Pageant.

Gadis kelahiran Pontianak 4 November 1997 begitu selesai wisuda Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan lulus dengan predikat Cumlaude memutuskan untuk mengikuti audisi Miss Earth Indonesia 2019 yang diselenggarakan di Jakarta.

Gadis yang bercita-cita ingin menjadi News Anchor ini tidak begitu berekspektasi lebih untuk menjadi pemenang pada saat itu, karena lolos menjadi finalis saja sudah menjadi pengalaman berharga.

“Setelah diumumkan menjadi salah satu finalis Miss Earth Indonesia 2019, begitu banyak persiapan yang harus dilakukan Cici mulai dari Evening Gown, National Costume dan persiapan lainnya. Door to door dilakukan Cici untuk mendapatkan sponsor di Kabupaten Ketapang. Alhamdulillah Cici mendapatkan bantuan dari Bapak Muhammad Yasir Anshari selaku Donatur Utama. Sehingga semua persiapan Cici dapat terlaksana dengan maksimal. Sehingga menjadi pemenang Miss Earth Indonesia 2019 dan dikirim ke ajang Miss Earth 2019 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 di Filipina," ujar Cici.

Alumni SMA Negeri 1 Kabupaten Ketapang ini, sejak sekolah sudah memiliki passion di bidang lingkungan hidup. Top 7 Puteri Batik Nusantara 2017 ini juga pernah mendapatkan prestasi sebagai Runner Up 1 Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2015.

Cici juga aktif di organisasi Greenish Pioneer Ketapang bersama teman-teman komunitas lainnya.

Cici sendiri aktif meginisiasi kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan mengedukasi ke sekolah-sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Seperti slogan yang selalu menjadi pegangannya yaitu "Earth is Our Home, Our Home is Our Responsibility".

Miss Earth adalah kontes kecantikan tahunan bertema lingkungan hidup yang mempromosikan kepedulian dan kepekaan terhadap masalah lingkungan. Kontes ini dibentuk pada tahun 2001 di Filipina.

Sejak saat itu, Miss Earth menjadi salah satu kontes kecantikan internasional dengan semboyan Beauties for a Cause.