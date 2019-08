Paskibraka Nasional Akan Tergabung di Purna Paskibra Indonesia Kalbar

PONTIANAK - Purna Paskibra Indonesia Provinsi Kalbar, Novan mengatakan sebagai PPI ia dan teman lainnya selalu memberikan pembekalan tentang pemahaman PBB , kepemimpinan dan cara calon paskibraka nasional bagaimana bergaul disana dengan anggota paskibra lainnya.

Ia mengatakan yang pasti menjadi paskibra bukan hanya tentang PBB tapi sikap , cara bergaul, berbicara juga harus diperhatikan dan yang pasti mereka di bekalkan kedisiplinan untuk lebih mandiri.

"Setelah mereka para paskibraka yang mewakili Kalbar pulang akan tergabung dalam Purna paskibraka Provonsi Kalbar . Tentunya akan banyak kegiatan yang akan dilaksanakan dan salah satunya memberikan pendidikan dan latihan paskibra untuk adek-adek tahun depan ," jelasnya.

Baca: Kondisi Bangunan Asrama Mulai Menua, Formalak Harapkan Adanya Perhatian Pemerintah

Baca: Tagana Kapuas Hulu Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran Rumah

Baca: Abdul Rahim Tanggapi Terkait Diumumkannya Tiga Nama Hasil Seleksi Pejabat Eselon II di Sanggau

Ia mengatakan sejauh ini anggota PPI tidak terhitung berapa jumlahnya di setiap provinsi.

"Biasanya Program PPI meliputi program kepemudaan , dan setiap tahun ada pencarian bibit baru yang di utus ke nasional. Jadi kita goes to school mencari bibit baru. Selain itu kemahiran bahasa selain bahasa Indonesia wajib dikuasai seperti bahasa Inggris untuk point plus masing-masing paskibraka," pungkasnya.