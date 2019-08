Angel Has Fallen

Lihat Keseruan Film Angel Has Fallen, Tayang Mulai Besok Berikut Sinopsisnya

PONTIANAK - Tayang pada Jumat 23 Agustus, film layar lebar Angel Has Fallen siap memberikan kejutan terbaik.

Angel Has Fallen menjadi salah satu waralaba film paling tak terduga yang memiliki trilogi dalam ceritanya. Angel Has Fallen adalah film ketiga dalam seri film Olympus Has Fallen.

Film Angel Has Fallen tampaknya bakal menyenangkan bagi orang yang hanya ingin menonton ledakan dan aksi tembak-tembakan.

Dalam sinopsisnya, Mike Banning, agen pengawal presiden menemukan dirinya dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap presiden Allan Trumbull.

Banning dikejar-kejar oleh agennya sendiri dan FBI untuk dipenjarakan. Dia terpaksa melarikan diri untuk membersihkan namanya dan mengungkap teroris yang menjadi pembunuh presiden.

Dalam usahanya, dia terpaksa harus mencari sekutu yang tidak begitu disukainya, yakni ayahnya sendiri.

Sesuai dengan genrenya, film Angel Has Fallen mengusung tema action. Benar saja, film ini memang mampu menyajikan adegan-adegan laga yang seru.

Bahkan sejak film dimulai penonton dipaksa menyimak adega adu tembak dan baku hantam yang berlangsung

Terlepas dari semua itu, film ini menawarkan beberapa konflik yang lebih dalam. Karena ini bersangkut-paut dengan kehidupan pribadi Mike yang tidak ditemukan di dua film sebelumnya. Pertemuan dengan Ayah Mike misalnya.

Bahkan, kamu akan menyajikan komedi satir antara Ayah dan Anak yang sudah lama tak bertemu.

Komedi-komedi yang akan membuat penonton memang dibuat hanyut dalam candaan sekaligus kasih seorang Ayah untuk anaknya.