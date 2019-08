VIDEO: Tendangan Bebas Bupati Atbah Bobol Gawang Tim All Star Tekarang

Tendangan Bebas Bupati Atbah Bobol Gawang Tim All Star Tekarang

SAMBAS- Pembukaan turnamen sepakbola Tekarang, di meriahkan dengan pertandingan eksibisi Tim All Star Gabsis Sambas yang di ikuti oleh Bupati Sambas vs Tim All Star Kecamatan Tekarang, Minggu (18/8/2019).

Pada kesempatan itu, Atbah mencetak gol melalui tendangan bebas.

Sebelumnya, ia sempat di langgar oleh pemain dari Tim All Star Tekarang.

Sehingga ia terjatuh, dan wasit memberikan hadiah tendangan bebas bagi Gabsis Sambas All Star.

Atbah yang mengambil langsung tendangan bebas itu, berhasil membobol gawang lawan melalui tendangan bebasnya.

Simak selengkapnya dalam video di atas.