BTS Sapu Bersih 3 Teratas Member Boyband K-Pop Terpopuler Agustus 2019, Jimin Betah di Puncak



Setelah mengumumkan boyband terpopuler berdasarkan reputasi brand bulan Agustus ini, Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk setiap member boyband.

Dilansir dari Soompi, pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kepedulian masyarakat terhadap 527 anggota kelompok laki-laki, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 15 Juli hingga 16 Agustus.

BTS menyapu tiga tempat teratas dalam daftar bulan ini, dengan Jimin, V, dan Jungkook masuk masing-masing di No. 1, No. 2, dan No. 3.

Jimin menduduki peringkat teratas untuk bulan kedelapan berturut-turut, mencetak total indeks reputasi merek 9.076.953 untuk Agustus.

Baca: Meski Tengah Hiatus, Tak Disangka V BTS Beri Respon Mengharukan pada ARMY yang Curhat Masa Sulit

Baca: Tak Sekadar Romansa Anak Muda, Inilah 10 Lagu BTS yang Miliki Makna dan Pesan Sosial yang Mendalam

Baca: Yuk Intip Member BTS Isi Liburan di Masa Vakum Sementara, RM Tebus Waktu yang Sempat Hilang

Jimin BTS (Net)

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci Jimin termasuk "ARMY," "fan club," dan "break," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "seksi," "catatan," dan "donasi." Analisis positif-negatifnya juga mengungkapkan skor reaksi positif 85,59 persen.

V naik ke posisi kedua dalam daftar setelah indeks reputasi mereknya meningkat sebesar 53,32 persen menjadi 8.012.641 untuk Agustus.

Posisi ini meningkat dibanding bulan sebelumnya dimana V menempati posisi ke-5.

V BTS (Nuna V)

Sementara Jungkook menempati posisi ketiga dengan indeks 6.449.652.

Di bulan sebelumnya Jungkook berada di posisi ke-2.

Jungkook BTS (Kolase/Instagram @bts.jungkook)

Lihat deretan 30 teratas untuk bulan ini di bawah ini!