TRIBUNWIKI: Buka di Ketapang, Bakso Iga 89 Tawarkan Menu Recommended 'Bakso Iga Mercon'

KETAPANG - Kalian warga Ketapang pecinta bakso, atau sup iga? sekarang keduanya sudah ada loh di Ketapang.

Bakso Iga 89 baru saja buka di Ketapang dengan beragam macam menu mulai dari Bakso Iga, Bakso Iga Mercon, Bakso Tetelan dan beragam jenis bakso lainnya. Selasa (23/07/2019).

Selain menu bakso, di Bakso Iga 89 juga nyediain menu sup juga loh, mulai dari Sup Iga Spesial, Sup Iga Mercon dan ada juga Soto Tangkar Sapi.

Bagi yang mau nyobain, bisa langsung datang ke Bakso Iga 89 di Jln. Di Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

