Kang Daniel Fan Meeting Ditunda, KONNECT Sebut Demi Keamanan Pacar Jihyo Twice Mantan Wanna One

Bandara internasional Hongkong menjadi tempat unjuk rasa sehingga fan meeting kekasih Jihyo Twice, Kang Daniel di Hongkong ditunda.

Acara fan meeting kekasih Jihyo Twice, Kang Danie yang akan digelar pada 18 Agustus 2019 mendatang di Hongkong ditunda.

Penundaan fan meeting Kang Daniel tersebut karena saat ini Hongkong sedang ada unjuk rasa besar-besaran, termasuk di bandara internasional Hongkong.

Informasi penundaan fan meeting Kang Daniel tersebut disampaikan oleh agensi KONNECT Entertainment melalui laman resminya, Selasa (13/8/2019).

“Kami memberitahu bahwa acara ‘Kang Daniel Fan Meeting: Color On Me in Hong Kong’ yang dijadwalkan untuk 18 Agustus ditangguhkan,” kata agensi Kang Daniel, KONNECT Entertainment, melalui laman resminya, Selasa (13/8/2019), dilansir TribunStyle dari Kompas.com.

Sehingga agensi Kang Daniel beserta pihak promotor fan meeting Kang Daniel, UnUsUal Entertainment dan Sun Entertainment memutuskan menunda acara temu fans dari mantan member Wanna One tersebut.

“Karena kondisi saat ini, kami memutuskan untuk menunda acara tersebut setelah mendiskusikan hal ini dengan promotor dari Hong Kong, UnUsUal Entertainment dan Sun Entertainment,” lanjut agensi KONNECT Entertainment.

Negara Hongkong sedang dilanda unjuk rasa besar-besaran terkait penuntutan penarikan UU Ekstradisi yang dinilai kontroversial.

Promotor dan agensi KONNECT Entertainment berharap penggemar Kang Daniel bisa memahami keputusan tersebut.

Keputusan tersebut diambil demi keamanan Kang Daniel beserta staf dan penggemar.