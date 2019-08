LIVE SCTV: Prediksi, H2H & Line Up Indonesia U18 Vs Laos, Fakhri: Ibadah Bagian Latihan Non Teknis

PIALA AFF - Jelang bertemu Laos U-18 pada matchday keempat Piala AFF U-18 2019, Pelatih Timnas Indonesia U18, Fakhri Husaini meliburkan para pemainnya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, pada Minggu (11/08/2019).

Namun, Fahkri meyakini bahwa ibadah yang dijalankan para pemain menjadi bagian dari program latihan bersifat non teknis.

“Hari ini, tim saya liburkan. Tidak ada jadwal latihan, karena berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Tadi pagi, kami yang beragama muslim menjalankan ibadah solat Ied di salah satu masjid tertua di kota Ho Chi Minh yang bernama ‘Musulmane Mosquee’," tutur Fahkri Husaini, dikutip Tribunpontianak.co.id dari laman PSSI.

"Ibadah dan istirahat juga termasuk bagian dari program latihan non teknis kami. Latihan teknis kami lakukan esok pagi,” imbuhnya.

Timnas U18 dijadwalkan akan bertemu Laos U18, di Stadion Thong Nhat, Vietnam, pada Senin (12/8) pukul 15.30 waktu setempat.

Televisi swasta nasional, SCTV seperti jadwal akan menayangkan laga ini.

Telah melalui tiga laga dan bakal bertemu Laos, Fahkri punya catatan khusus terhadap para pemainnya, terutama dua gol ke gawang Timnas.

“Kemasukan dua gol sejauh ini saya rasa karena kurangnya komunikasi dan disiplin dalam bertahan antara pemain belakang dan kiper. Ini pelajaran untuk mereka, terutama untuk pemain yang baru diturunkan, serta kiper," katanya.

"Saya juga katakan ke pemain untuk terus fokus dan konsentrasi sepanjang pertandingan. Jangan merasa nyaman karena sudah mencetak gol banyak lebih dulu,” tutur Fakhri.

