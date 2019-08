Foto bersama Management PT Pegadaian, Kamil Onte dan para peserta The Gade Talk di The Gade Coffee & Gold, Jumat (9/8).

Gandeng Influencer Hits Pontianak Kamil Onte, PT Pegadaian Sasar Kaum Millenial

PONTIANAK - PT Pegadaian (persero) semakin gencar mengenalkan produk-produk terbaiknya kepada masyarakat. Tak hanya generasi X, kini lembaga pembiayaan milik BUMN ini juga menyasar kaum milenial.

“Kali ini kita kembali mengadakan The Gade Smart & Try dengan menggaet salah satu influencer Pontianak yaitu Kamil Onte. Karena memang segmentasi pasar kami kebanyakan itu yang berusia 40 tahun keatas. Nah, makanya sekarang kami juga ingin mengenalkan produk-produk kami kepada kaum milenial. Kami ingin mereka dapat memahami dan mencoba menggunakan produk Pegadaian karena bisa sangat bermanfaat untuk mereka,” ujar Senior Manager Pegadaian Area Pontianak Wilayah Kalbar, Imanullah di The Gade Coffee & Gold, Jumat (9/8).

Mengusung tema Bincang Santai Seputar Bisnis, Hoby dan Investasi, Kamil Onte pun menceritakan banyak pengalamannya.

“Untuk anak-anak muda jangan pernah takut untuk mencoba bisnis, kegagalan itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kemudian mulailah berinvestasi ke emas karena sudah pasti untungnya, nilainya tak akan berkurang justru bertambah dan tentunya bebas riba,” sekilas pesannya kepada kawula muda yang hadir.

Selain melalui acara rutin di The Gade Coffee & Gold, PT Pegadaian juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah serta perkantoran.

“Selain seperti ini kami juga mengenalkan lewat sekolah-sekolah, perkantoran dan berbagai tempat lainnya, karena kita menargetkan segala kalangan usia. Untuk program tabungan emas sendiri yang sudah 2 tahun berjalan, sudah ada sekitar 150 ribu nasabah di Kalbar,” kata Iman.

Dalam hal ini, Pegadaian juga membantu OJK agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi bodong.

“Nantinya Pegadaian juga akan manggandeng star up yang ada di Pontianak agar mereka melakukan investasi di Pegadaian dan kami juga bisa menolong usaha mereka melalui program ini,” ungkapnya.

Iman pun berpesan kepada masyarakat, khususnya yang berada di Kalimantan Barat agar mulai berinvestasi dengan bijak yaitu dengan investasi emas.

“Investasi emas mungkin manfaatnya tidak bisa kita rasakan langsung, tapi dalam jangka panjang. Emas bisa melindungi nilai uang yang kita miliki ditengah ketidakpastian ekonomi global. Emas tentu semakin naik harganya. Maka mulailah berinvestasi secara bijak melalui emas karena tidak memiliki resiko, aman dan bersifat langka,” pungkasnya.