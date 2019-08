Sedang LIVE Liga Inggris Crystal Palace Vs Everton, Leicester Vs Wolves & LIVE Watford Vs Brighton

Sedang LIVE Liga Inggris Crystal Palace Vs Everton, Leicester Vs Wolves & Watford Vs Brighton, LIVE SCORE.

Sedang LIVE Liga Inggris Crystal Palace Vs Everton, Leicester Vs Wolves & Watford Vs Brighton, LIVE SCORE

LIGA INGGRIS - Sedang berlangsung lima laga Liga Inggris 2019-2020 yang dihelat dalam waktu bersamaan, Sabtu (10/8/2019) pukul 21.00 WIB.

Lima pertandingan itu adalah, Crystal Palace Vs Everton, Leicester Vs Wolves dan Burnley Vs Southampton.

Kemudian Watford Vs Brightondan dan Bournemouth Vs Sheff Utd.

Sedangkan Tottenham Hotspur kontra Aston Villa dipanggungkan pukul 23.30 WIB.

Liga Inggris musim ini tayang langsung di TVRI dan Mola TV sebagai pemegan hak siar di Indonesia.

Anda juga bisa mengetahui hasil pertandingan Liga Inggris melalui link live score.

Sebelumnya, Juara Liga Inggris musim lalu, Manchester City tidak rela Liverpool berlama-lama memuncaki klasemen sementara Liga Inggris atau Premier League 2019/2020.

Dalam laga perdananya, Manchester City membantai tuan rumah West Ham lima gol tanpa balas pada laga di, Stadion Olympic (London), Sabtu (10/8/2019) malam WIB.