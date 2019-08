Keluar Dari Noah, Gitaris Uki Curhat Panjang Tentang Perlakukan Ariel Selama Ini, Tak Sangka! 

Keluar Dari Noah, Gitaris Uki Curhat Panjang Tentang Perlakukan Ariel Selama Ini

Isu mengenai hengkangnya gitaris Noah, Mohammad Kautsar Hikmat atau Uki Noah yang selama ini beredar akhirnya terjawab .

Dilansir Kompas.com, pada Kamis (8/8/2019) malam, Uki Noah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu lewat akun Instagramnya.

Selain mengunggah surat pengunduran dirinya, Uki Noah juga mengunggah beberapa foto.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon'. #keterkaitanketerikatan," tulis Uki Noah disertai tagar judul album teranyar NOAH sekaligus terakhir baginya, seperti dikutip Kompas.com, Kamis malam.

Uki Noah juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh rekan-rekannya yang telah menemaninya berkarier di belantika musik Indonesia selama 19 tahun.

"Bor (panggilan akrab Ariel Noah), terima kasih sebesar-besarnya. Hari ini saya melepaskan diri dari Noah. Terima kasih kepada semua yang ada di NOAH, Lukman, David, semua tim produksi Noah, Bu Acin yang sudah sangat baik dan pengertian," tulis Uki dalam surat tersebut.

"Terima kasih semua yang di Musica Studio, Artis Management-nya, Sahabat Noah, dan semua orang yang sudah ikut dalam perjalanan ini. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua," sambungnya.

Uki sendiri telah menjadi bagian Noah sejak band tersebut masih bernama Peterpan.

Pada awal band ini berdiri pada 2000, anggotanya terdiri dari Ariel, Uki, Lukman, Reza, Andika, dan Indra.

Setelah itu, pada 2012, band ini resmi berganti nama sebagai Noah, yang terdiri dari Ariel, Uki, Lukman, dan David.