Klasemen Liga 2, Jadwal & Hasil Jelang PSMS Vs PSGC, PSCS Vs Persiraja, Sulut United Vs Persik

LIGA 2 - Empat pertandingan lanjutan Liga 2 2019 WIlayah Barat pekan 10 sudah digelar sejak 5-7 Agustus 2019.

Empat pertandingan itu diantaranya Blitar United Vs Sriwijaya FC, Cilegon United Vs Persibat, BaBel United Vs Persita dan PSPS Riau Vs Perserang Serang.

Dari empat laga itu, dua laga berakhir imbang yakni Blitar United Vs Sriwijaya FC 2-2 dan PSPS Riau Vs Perserang Serang 1-1.

Sementara itu, Cilegon United berhasil meraih tiga poin saat menjamu Persibat Batang, Selasa (06/08/2019).

Hasil positif juga diikuti oleh Persita Tangerang saat melawat ke kandang Babel United, Rabu (07/08/2019).

Dengan hasil akhir empat laga itu, terjadi perubahan di klasemen sementara Liga 2 2019 Wilayah Barat.

Tambahan tiga poin membuat Cilegon United mengkudeta posisi Sriwijaya FC dari puncak klasemen sementara Wilayah Barat Liga 2 2019.

Untuk sementara waktu, Cilegon United berada di posisi pertama dengan total koleksi 19 poin dari 10 laga dimainkan.

19 poin itu berasal dari 5 kali menang, 4 kali seri dan 1 kali kalah.